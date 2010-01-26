Eskişehirspor mağlup oldu, kupaya veda etti: 1-2

T24 -

Maçtan dakikalar

Eskişehirspor - Tokatspor: 1-2

Soğuk hava altında oynana karşılaşma, ilk yarıda Tokatspor'a göre daha etkili bir oyun sergileyen Eskişehirspor, girdiği pozisyonları değerlendiremedi.Golsüz tamamlanan ilk yarı sonrasında, 61. dakikada Okwunwanne'nin şutunda Tokatsporlu Gökalp'a çarpan top, ağlarla buluştu. Bu golle 1-0 öne geçen Eskişehirspor'un üstünlüğü sadece 5 dakika sürdü.Tokatspor'un 66. dakikada sağ kanattan gerçekleştirdiği akın sonrası yapılan ortaya düzgün bir şekilde kafa vuran Yaşar takımına beraberllik golünü kazandırdı.77. dakikada ise ceza sahası dışına uzaklaştırılan topa gelişi güzel bir şekilde vuran Serkan, takımını öne geçirerek maçın sonucu belirledi.15. dakikada Sezgin'in ceza sahasına yaptığı ortada Okwunwanne'nin kafa vuruşunda top kaleci Ergin'in müdahalesiyle kornere çıktı.19. dakikada Okwunwanne'nin pasında topla buluşan Adem'in vuruşunda kaleci Ergin, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahasına yapılan ortada altı pasta topla buluşan Erkan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ergin'de kaldı.22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erkan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.26. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Okwunwanne'nin şutunda top az farkla auta çıktı.39. dakikada gelişen Tokatspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Yaşar'ın şutunda kaleci Atilla, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Kalecinin uzaklaştırdığı topu kapan Cihan'ın şutunda Atilla meşin yuvarlağı kontrol etti.47. dakikada serbest vuruşu kullanan Şamil'in şutunda top direkten döndü.61. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Adem'in pasında topla buluşan Okwunwanne'nin şutunda Gökalp'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-066. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Yaşar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-177. dakikada Tokatspor atağında kaleci Atilla'nın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışında gelişine güzel bir şekilde vuran Serkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2AtatürkMürvet Sezer xxx, Ejder Yapıcı xxx, Samet Çavuş xxxAtilla xx, Sezgin x (Dk. 46 Fahri Tatan xx), Nadareviç x, Vucko x, Murat x, Veysel xx (Dk. 69 Mikail xx), Caner xx, Erkan xx, Sezer xx (Dk. 80 Sefa x), Adem xx, Okwunwanne xxxErgin xx, Gökalp xx, Fatih x (Dk. 46 Aşkın x), Ersan x, Şahin x, Kerem x, Ogün xx, Cihan xx (Dk. 75 Oğuz x), Yaşar xxx, Serkan xxx (Dk. 87 Adem Sağlam ?), Şamil xDk. 61 Okwunwanne (Eskişehirspor), Dk. 66 Yaşar, Dk. 77 Serkan (Tokatspor)Dk. 86 Murat (Eskişehirspor), Dk. 81 Şamil (Tokatspor)