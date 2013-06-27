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Spor

Eskişehirspor Kulübü eski başkanı gözaltına alındı

Halil Ünal 'ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme' suçundan gözaltına alındı

27 Haziran 2013 18:53

Eskişehirspor Kulübü eski başkanı Halil Ünal'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme" suçundan gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Şubat 2006 tarihinde Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından yapılan Eskişehir-Seyitgazi yolu toprak tesviye sanat yapıları ve üst yapı yapım işi ihalesine fesat karıştırıldığına, rüşvet alma ve rüşvet verme suçlarının işlendiğine dair delillere, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir başka suç nedeniyle yapılan soruşturma sırasında şüphelilerden İ.B'nin iş yerinde 6 Mayıs 2010 tarihinde yapılan aramada bazı belgelere ulaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada toplanan deliller çerçevesinde ihale komisyonu üyeleri N.B, B.Ö, A.H.C, A.G, ihaleye katılan şirket yetkilileri ve ortakları İ.B, İ.I, S.I, H.Ç, K.C,

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