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Spor

Eskişehirspor İsmail Kartal'la yollarını ayırdı

Eskişehirspor'da yönetim teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etti

12 Kasım 2015 22:34

Süper Lig'de haftalardır galibiyet yüzü göremeyen Eskişehirspor yönetimi teknik direktör İsmail Kartal'la yolları ayırdı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde son kez futbolcularla antrenmana çıkan İsmail Kartal daha sonra akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüştü. 
Kartal, Eskişehirspor yönetimi ile sözleşmeyi karşılıklı olarak fesih etti. Eskişehirspor yönetimi, Kartal ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışına girdi. Yönetimin Mesut Bakkal'ı takımın başına getirmeyi planladığı öne sürüldü.

 

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