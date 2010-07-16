-ESKİŞEHİRSPOR İLE ÜMİT KARAN'IN YOLLARI AYRILIYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 16.07.2010 - Eskişehirspor ile deneyimli futbolcu Ümit Karan'ın yolları ayrılıyor. Kulüp basın sözcüsü Erdal Şahbaz, ''Kaptan olarak görevini taşıyamayacak düzeyde davranışlarında bulunan Ümit Karan'ı Eskişehirspor'da göremeyeceğiz'' dedi. Şahbaz, Atatürk stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un ikinci etap kampının 18 Temmuz'da Avusturya'nın Viyana kentinde başlayacağını belirterek, buradaki temel hedefin takımın şekillenmesi olduğunu ve 4 hazırlık maçının yapılacağını kaydetti. Yurt dışı kampının 29 Temmuz'da biteceğini ifade eden Şahbaz, şöyle konuştu: ''Eskişehirspor 1 Ağustos'ta Eskişehir'de yeni sezon çalışmalarına başlayacak. 7-8 Ağustos'ta bir hazırlık maçı yapılacak. Bu sezon açılışı şeklinde olacak, ama daha netleşmedi. Zapo ve Tello konusunda belirsizlik devam ediyor, ancak bir hafta içerisinde kesinlikle bu iki transferi bitireceğiz. Bu iki futbolcu konusunda bir aksaklık olması halinde Yönetim Kurulu üyelerimiz Rusya'da futbolcu izliyor. Ümit Karan'ı, bir kaptan olarak bu görevi taşıyamayacak düzeyde davranışlarından dolayı Eskişehirspor'da göremeyeceğiz. Bu konuyla ilgili Yönetim Kurulu Başkanımız son kararı verecek.'' Eskişehirspor'un ilk etap hazırlık kampını başarıyla tamamladığını ifade eden Şahbaz, takımın başarılı olması için herkesin elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini söyledi. Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yalçın da Eskişehirspor'un sanal mağazasının 19 Temmuz'dan itibaren açılacağını, ayrıca Atatürk Stadı'ndaki çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydetti. Kombine bilet fiyatlarının geçen yıl ile aynı olduğuna da değinen Yalçın, kombine alan taraftarlara forma ve kaşkol hediye edileceğini bildirdi.