Eskişehirspor, haziranda seçime gidecek

TFF 1. Lig’i son sırada tamamlayan Eskişehirspor’da yönetim kurulu Haziran ayının ilk haftasında seçime gitme kararı aldı.

TFF 1. Lig’i 1 galibiyetle son sırada tamamlayarak küme düşen Eskişehirspor’da yönetim, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitme kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un Haziran’da yapılmasının planlandığı belirtildi. Pandemi tedbirleriyle henüz kesin tarih ve yer belirlenemedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuzun bu akşam yapılan toplantısında Haziran ayının ilk haftasında Olağan Mali Genel Kurul ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun birlikte yapılması için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Pandemi koşulları nedeniyle alınması gereken yasal izinler tamamlandığında Olağan Mali Genel Kurul ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un yeri ve tarihi camiamızla paylaşılacaktır."