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Spor

Eskişehirspor evinde yenildi ESKİŞEHİR (A.A)

22 Ekim 2011 20:19

-Eskişehirspor evinde yenildi ESKİŞEHİR (A.A) - 22.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Manisaspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. 60. dakikada Eskişehirsporlu Dede'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Mehmet Yıldız topa vuramayınca, meşin yuvarlak kaleci İlker'de kaldı. 61. dakikada Tello'nun ceza sahası önünde attığı sert şutta kaleci İlker, topu tek hamlede kontrol etti. 61. dakikada Manisaspor atağında Ahmet, sol kanattan topa sert vurdu. Kaleci İvesa'dan dönen meşin yuvarlak Nizamettin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kalenin solundan auta çıktı. 72. dakikada İsaac'ın gönderdiği pasta, Eskişehirspor'lu Koray'ın ters vuruşunda top, kaleci Kayacan'ın bacakları arasından filelerle buluştu: 0-2. 76. dakika Ahmet, çalımlarla ceza sahası içine kadar girdi. Ahmet'in şutunda kaleci Kayacan, topu kornere çeldi. 86. dakikada Eskişehirspor atağında Diego'nun attığı şutta Manisaspor defansından dönen top, Tello'nun önünde kaldı. Tello'nun şutunda meşin yuvarlak, kalenin üzerinden az farkla auta çıktı. 88. dakikada Dede, topu ceza sahası önündeki Tello ile buluşturdu. Kaleci İlker, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.   Karşılaşma, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Öte yandan, maçın 65. dakikasında, açık tribüne ''Biz gidiyoruz, siz hala burada mısınız?'' pankartı asan Eskişehir Taraftarlar Birliği üyeleri, daha sonra stadı terk etti. Açık tribünde ayrıca, ''Skor taraftarı değiliz. Ya hizmet ya istifa'' pankartı açıldı.  Stat: Atatürk Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Serdar Akçer xx Eskişehirspor: İvesa x (Dk. 64 Kayacan x), Sezgin x, Koray x, Diego x, Dede xx, Nadareviç x, Alper xx, Abdulaziz x (Dk. 59 Burhan x), Serdar x, Tello x, Boyd x (Dk. 46 Mehmet Yıldız xx) Manisaspor: İlker xx, Yiğit xx, Hüseyin x, Nizamettin xx, Mehmet Güven x (Dk. 53 İwanski x), İsaac xx, Akaminko xx, Ahmet xxx (Dk. 83 Souza ?), Murat x (Dk. 90+2 Dixon ?), Ömer xx, Michael xx Gol: Dk. 45+1 Ahmet, Dk. 72 Koray (kendi kalesine) (Manisaspor) Sarı kart: Dk. 42 Yiğit İncedemir, Dk. 79 Murat (Manisaspor), Dk. 70 Diego (Eskişehirspor)

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