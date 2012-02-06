-Eskişehirspor evinde güldü ESKİŞEHİR (A.A) - 06.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. 10. dakikada Eskişehirspor atağında Kamara, çalımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahası önüne kadar geldi. Kamara'nın sert şutunda top, kalenin üst direğine çarparak filelerle buluştu: 1-0 21. dakika Pele'nin ilettiği pasta topla buluşan Kamara, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına girdi. Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Oğuzhan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-0 28. dakikada Da Silva'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında Eskişehirspor ceza sahasındaki Metin, topla buluştu. Metin'in düzgün bir vuruşunda top filelere gitti: 2-1 87. dakika Eskişehirspor atağında Pele, sağ kanattan topu taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor defansının hatasını da değerlendiren Pele, topu ceza sahası içindeki Bülent'e çıkarttı. Bülent'in şutunda kaleci Oğuzhan'a da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1 Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.