Eskişehirspor-Elazığspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR\'un kendi sahasında Elazığspor\'a 2-1 yenildiği maç sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bekledikleri oyunu sahaya yantıtamadıkarı söyledi. Yalçın şöyle konuştu:

\"Oyunla ilgili çok fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Beklediğimizin, daha doğrusu sizin de beklediğiniz çok çok altında bir oyun oynadık. Kazanmayı bekliyorduk. Geçen haftaya oranla çok daha iyi oyun bekliyorduk. Maalesef beklediğimiz hiçbir şey sahaya yansımadı. Özellikle savunma, güç ve mücadele anlamında çok büyük sıkıntılarımız var. Bunların bedelini bu akşamki müsabakada ödedik. Çok güçlü oynamadık, dişimize göre kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Bazen futbolda işler istediğiniz gibi olmayabiliyor. Bu çok normal. Daha fazla çalışıp eksiklerimizi giderip, bundan sonraki müsabakaya daha hazır biçimde çıkmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz.\"

Elazığspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da sezonun ilk galibiyetini aldıkları belirterek şunları söyledi:

\"Öncelikle tüm futbolcularımı kutluyorum. Galip gelmek çok güzel. Geçen hafta belki bundan daha çok kaçırdığımız, bunun 2-3 kat fazlası pozisyona girdiğimiz bir maçı kaybettik. Bugün sahada istediğimizi aldık diyebilirim. Eskişehirspor\'dan hem zamanlama olarak, hem de tempo olarak daha iyi durumdaydık. Herşey istediğimiz gibi gitti. 1-0 mağlup duruma düşmemize rağmen oyunu bırakmadık. 2-1 kazandık. Çok mutluyuz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, sezonun ilk galibiyetini aldık.\"

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