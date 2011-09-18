-Eskişehirspor deplasmanda 4 golle kazandı SİVAS (A.A) - 18.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor, deplasmanda Sivasspor'u 4-0 yendi. Maçın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Sivasspor, ikinci yarıda skora dengeyi getirmek için mücadele etmesine karşın, istediği pozisyonları bulamadı. Maçın 54. dakikasında Hayrettin'in, 66. dakikasında ise kaleci Milan Borjan'ın kırmızı kart görmesiyle sarsılan Sivasspor, 66. dakikadan sonra 9 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Sivasspor 3 oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için 66. dakikadan bitiş düdüğüne kadar kaleyi Danimarkalı golcü Rasmussen korudu. Sivasspor, maçtan 4-0 yenik ayrıldı. Rakibinin önce 10 kişi, sonra 9 kişi kalmasıyla iyice rahatlayan Eskişehirspor, rahat bir oyunla sahadan 4-0 galip ayrılmasını bildi. 47. dakikada Mehmet Yıldız'ın ara pasında Dede, bir anda sol çapraz pozisyonda kaleci Borjan ile karşı karşıya kaldı. Dede'nin sert vuruşunda, kaleci Borjan son anda topu tokatlayarak golü önledi. 52. dakikada Dede'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında, Eneramo topu kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Eneramo'nun kafasından seken topu ceza alanı çizgisi üzerinde önünde bulan Burhan'ın sert vuruşunda, kaleci Borjan gole izin vermedi. Borjan'dan dönen topu önünde bulan Mehmet Yıldız'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu Mahmut, kornere gönderdi. 54. dakikada Sivasspor kaptanı Hayrettin Yerlikaya ile Eskişehirsporlu oyuncu Veysel'in orta saha yakınlarındaki mücadelesinde, Veysel yerde kaldı. Bu pozisyonda Hayrettin'in faul yaptığına karar veren hakem Barış Şimşek, 10. dakikadan sarı kartı bulunan Hayrettin'i sarı kartla cezalandırdı. Hayrettin, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 62. dakikada Burhan'ın sol kanattan kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Kamara, kaleci Borjan ve Mahmut'un hamlesi nedeniyle istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak auta çıktı. 63. dakikada gelişen Sivasspor atağında, ceza alanına gönderilen topa yükselen Mahmut'un kafa vuruşunda, kaleci Ivesa meşin yuvarlağı kontrol etti. 65. dakikada Pele'nin uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Borjan topu iki hamlede kontrol etti. 66. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında, Mehmet Yıldız'ın ara pasında topa hareketlenen Kamara, çapraz pozisyonda topu kaleci Borjan'ın yanından filelerle buluşturdu: 0-3 Eskişehirsporlu oyuncular gol sevinci yaşarken, Sivasspor kalecisi Borjan hakem Barış Şimşek'e itiraz edince sarı kartla cezalandırıldı. Borjan, itirazlarına devam edince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Borjan'ın kırmızı kart görmesi üzerine, Sivasspor takımı 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için, kaleye Danimarkalı oyuncu Morten Nicolas Rasmussen geçti. Sivassporlu taraftarlar, kırmızı kart kararları nedeniyle hakem Barış Şimşek'e uzun süre tepki gösterdi. 74. dakikada Veysel'in sert vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı. 80. dakikada Burhan'ın ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı. 82. dakikada Dede'nin ceza alanına gönderdiği topu, penaltı noktası yakınlarında göğsüyle yumuşatan Tello'nun şık vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı. 86. dakikada Erkan'ın ara pasında topa hareketlenen Batuhan, kaleci Borjan'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle kaleye geçen Rasmussen'den sıyrılırken dengesini kaybetti. Hakem Barış Şimşek, bu pozisyonda penaltı kararı vererek, Rammussen'i sarı kartla cezalandırdı. 88. dakikada penaltı atışını kullanan Batuhan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 4'e çıkardı. 0-4 Bu penaltı golü sonrası hakeme tepki gösteren Sivassporlu taraftarların ''Hakem gol gol'' tezahüratı yaptığı duyuldu. Maçın 90. dakikasında hakem Barış Şimşek, Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı kendisine itiraz ettiği gerekçesiyle tribüne gönderme kararı aldı. Çalımbay ise 6 dakikalık uzatma bölümünü beklemeden tribüne çıkmak yerine soyunma odasına gitti. Maç, 4-0 konuk ekip Eskişehirspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Sivassporlu taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla hakeme tepki gösterdi. Stat: 4 Eylül Hakemler: Barış Şimşek xx, İsmail Köse xx, Mehmet Kısal xx Sivasspor: Borjan x, Uğur xx, Mahmut xx, Navratil xx, Hayrettin x, Mehmet Nas xx (Dk. 57 Kadir xx), Kıvanç xx, Milan Cerny xx (Dk. 46 Rasmussen xx), Erman xx, Cihan xx (Dk. 46 Grosicki xx), Eneramo xx Eskişehirspor: Ivesa xxx, Koray xxx, Sezgin xxx, Diego xxx, Dede xxxx, Alper xxxx (Dk. 81 Tello xx), Pele xxx, Veysel xxx, Burhan xxx, Kamara xxxx (Dk. 73 Erkan xx), Mehmet Yıldız xxxx (Dk. 77 Batuhan xx) Goller: Dk. 18 Dede, 32. Mehmet Yıldız, Dk. 66 Kamara, Dk. 88 Batuhan (Penaltıdan) (Eskişehirspor) Kırmızı kartlar: Dk. 54 Hayrettin, Dk. 66 Borjan (Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 40 Mehmet Nas, Dk. 87 Rasmussen, Dk. 90+4 Kıvanç (Sivasspor), Dk. 32 Kamara, Dk. 90+5 Burhan (Eskişehirspor)