Eskişehirspor-Denizlispor: 2-2

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Yıldırım (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Akaminko (xx), Semih Güler (xxx), Aykut (xx) (Dk.63.Uğur İnceman xx), Bilal Aziz (xx) (Dk.74 Ofoedu xx), Kaan (xxx), Dorukhan (xxx), Hürriyet (xxx), Hasan Hüseyin (xxx), Hasan Ayaroğlu (xxxx), Bruno (xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (xx)- Taha (xx), Ömer (xx), Moritz (xx) (Dk.80 Cihan), Kappel (xxx), Burak (xx), Taşkın (xx), Sankoh (xx) (Dk.60 Berkan xx), Kerem Can (xxx), Barış Örücü (xxx), Yasin (xx) (Dk.90+2 Şevki)

GOLLER: Dk.10, Dk.76 Hasan Ayaroğlu, (Eskişehirspor), Dk.73 Kappel, Dk.86 Kerem Can (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Akaminko, Bruno, Bilal Aziz (Eskişehirspor). Sankoh, Kerem Can, Yasin, Kappel, Cihan (Denizlispor)

TFF 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında Denizlispor\'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı Eskişehirsporlu taraftarlar cezaları nedeniyle izleyemezken, az sayıda Denizlispolur taraftar kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek verdi.

10\'uncu dakikada gelişen Eskişehirspor atağında orta sahadan aldığı topla ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara bıraktı: 1-0.

32\'nci dakikada Moritz, ceza alanı dışından sert vurdu, top kaleci Kayacan\'da kaldı.

42\'nci dakikada Kaan\'ın kullandığı serbest atışta kaleci Zeki topu son anda kornere çeldi.

52\'nci dakikada Bruno\'nun ceza alanı içindeki şutunda top az farkla auta çıktı.

73\'üncü dakikada Denizlispor atağında Barış Örücü\'nün soldan ortasında Kappel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

76\'ncı dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Ayaroğlu ceza alanı dışından sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 2-1.

86\'ncı dakikada Denizlispor atağında Taha\'nın ortasında Kerem Can kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2.



Maç, 2-2 bitti.



