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Spor

Eskişehirspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Engin Erdem (xx), Habip Tiryaki (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xx), Aykut (xx), Semih Güler (xx), Kaan (xxx), Ofoedu (xx), Hürriyet (xx), Uğur İnceman(xx

26 Kasım 2017 20:29

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Engin Erdem (xx), Habip Tiryaki (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xx), Aykut (xx), Semih Güler (xx), Kaan (xxx), Ofoedu (xx), Hürriyet (xx), Uğur İnceman(xx) (Dk.68 Semih Şentürk xx), Hasan Hüseyin Acar (xx) (Dk.82 Hasan Ayaroğlu), Erkan Zengin (xx), Bruno (xx) 
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Orhan (xxx), Saadane (xxx), Ümit (xxx), Mehmet (xxx), Petrucci (xx), Özgür (xxx), Robin (xxx), Recep (xxx), Samudio (xx) (Dk.83 Oğulcan), Süleyman (xxx) (Dk.72 Kweuke xx)
GOLLER: Dk.87 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), Dk.56 Süleyman (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Hürriyet, Ofoedu, Hasan Ayaroğlu, Semih Güler (Eskişehirspor), Samudio, Saadane, Recep (Çaykur Rizespor)
Eskişehirspor kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
13\'üncü dakikada Recep\'in pasında Mehmet sol çaprazdan sert vurdu, top kaleci Kayacan\'da kaldı.
41\'inci dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan\'ın vuruşunda top üst direkten geri döndü, dönen topa Petrucci dokundu, top yandan auta gitti.
56\'ncı dakikada Petrucci\'nin ortasında Süleyman düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
60\'ıncı dakikada Bruno\'nun pasında ceza alanında topla buluşan Ofoedu sert sert vurdu, kaleci Gökhan gole izin vermedi.
87\'nci dakikada Semih Şentürk\'ün pasında Hasan Ayaroğlu takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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