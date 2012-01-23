-Eskişehirspor bizden iyi oynadı ESKİŞEHİR (A.A) - 22.01.2012 - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ''Eskişehirspor, bizden iyi oynadı. Sahanın bir galibi olsaydı, bu Eskişehirspor olmalıydı'' dedi. Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın galibiyeti hak eden bir oyun oynamadığını kaydetti. Eskişehirspor'un Galatasaray'dan daha iyi bir futbol sergilediğini ifade eden Terim, şöyle konuştu: ''Eskişehirspor bizden iyi oynadı. Sahanın bir galibi olsaydı, bu Eskişehirspor olmalıydı. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Galatasaray'ın mazereti olmaz. Hava sadece bizleri değil, galibiyet ateşimizi de dondurdu. Konuşacak bir şey yok. Saha ve hava şartları iki taraf için de geçerli. Bunu bir nazar boncuğu olarak addediyoruz. Bugün kazanamıyorsan kaybetme kuralı işledi. Bu sevindirici. İlk kez hayatımda bunu öyle diyorum, kötü oynadık.'' -''Bu tip maçlar öğle saatlerinde oynanmalıdır''- Terim, bir gazetecinin ''Maç, havanın en soğuk saatinde oynandı. Maçın saati konusunda bir sıkıntınız oldu mu?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Eskişehirspor stadında çalışanlara herkesin teşekkür etmesi lazım. Sahayı 24 saattir takip ediyorum. Donmuş bir saha. Bugün sabahtan itibaren çalışmayla bu hale getirdiler. Bu tip maçlar öğle saatlerinde oynanmalıdır. Bu tip maçlar donmuş zeminde olacağına, daha sıcak bir ortamda olması gerekiyor.'' -'' Bize kabiliyet katacak oyunculara 'evet' diyoruz''- ''Alper Potuk için transfer görüşleriniz sürüyor mu?'' sorusu üzerine Terim, ''Alper ile zamanında ilgilendik. Herkesten önce ama sonradan herkes devreye girdi veya öyle denk geldi. Biz de devreden çıktık. Şu anda öyle bir şeyin olması için bir takım şartların biraraya gelmesi lazım'' dedi. Terim, bir gazetecinin ''Transfer çalışmaları sürüyor mu?'' sorusunu, ''Başkanımızla yarın buluşacağız. İsimler üzerinde çoktan listemizi gönderdik. Konuşuyoruz her şey hemen olmuyor. Ekonomik ve teknik olarak bize en faydalı oyunculara bakıyoruz. Bu şartlarımızı anormal derecede zorlayacağız manasına gelmez. Bize kabiliyet katacak oyuncular 'evet' diyoruz. Yiğit ve Yiğit gibi oyuncular bize bugün ve istikbal için lazım. Bugün sağ bekte Kazım ile bitirdik. Yeni bir sağ bek çıkarttık ortaya. Bir takım eksiklerin farkındayız. Başkanımızla yarın öğleden sonra birlikte olacağız'' diye yanıtladı. -''Hemen toparlanmalıyız''- ''9 maçlık galibiyet serisi bozuldu. Bu konsantrasyon bozukluğuna neden olur mu?'' sorusu üzerine Terim, şunları kaydetti: ''Kulüp rekorumuz kırmak istedik herhalde. Bu konsantreyi bozmamalıdır. Bize yakışan bir şekilde geldik buraya kadar. Biz oynamayı seven bir takımız. Hemen toparlanmalıyız. Konsantremiz yerine gelecektir.''