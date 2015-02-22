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Spor

Kartal zirveyi Eskişehir'de bıraktı

Beşiktaş, Eskişehir'e 1-0 mağlup oldu

22 Şubat 2015 20:46

Haftaya lider giren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek liderliği kaybetti.

Ev sahibi Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Ali Palabıyık attı.

İki takım karşılaşmaya şu 11’lerle çıktı.

BEŞİKTAŞ: Cenk - Serdar, Necip, Ersan, Motta - Veli, Oğuzhan - Kerim, Sosa, Olcay - Mustafa Pektemek

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin - Kamil, Diego, Sezgin, Özgür - Mustafa, Serdar, Lawal, Causic, Kaan - Mori

 

Demba Ba son dakikada kadrodan çıkarıldı

 

Maç öncesi esame listesinde ilk 11'de yer alan Demba Ba son anda kadroıdan çıkarıldı. Hürriyet’te yer alan habere göre, golcü oyuncunun ağrı hissetmesi üzerine kadrodan çıkarıldığı ve yerine Mustafa Pektemek'in oynayacağı belirtildi.

Maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Slaven Bilic, Ba'nın ağrılarının devam ettiğini ilaç almasına rağmen bu ağrıların geçmemesi üzerine Mustafa'yı ilk 11'e aldıklarını belirtti. Bilic, Ba'nın Liverpool maçında oynayıp oynamayacağının ise halen kesinlik kazanmadığını söyledi.

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