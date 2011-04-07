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ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI YOLSUZLUKTAN İFADE VERDİ ESKİŞEHİR (A.A)

07 Nisan 2011 18:01

-ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI YOLSUZLUKTAN İFADE VERDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 07.04.2011 - Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kooperatifteki yolsuzluk iddiaları konusunda başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Alınan bilgiye göre, Ünal, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine giderek soruşturma kapsamında ifade verdi. Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam emniyete giderek devam eden soruşturma kapsamında ifade verdiğini belirterek, ''Gözaltına alınmam gibi bir durum söz konusu değil. Sadece ifade vermeye gittim'' dedi. Kooperatifin genel kuruluna az bir süre kala ortaya asılsız iddiaların atıldığını ifade eden Ünal, görevinin başında olduğunu bildirdi. Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Şube ekipleri, 19 Mart'ta cumhuriyet savcısının talimatıyla yaklaşık 82 bin üyesi bulunan Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifinde arama yapmış, çok sayıda evrakı incelemeye almıştı.

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