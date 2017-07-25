Eskişehirspor Başkanı Özeçoğlu: Sergen Yalçın'la görüşeceğiz

Geçen sezon Süper Lig'e yükselme şansını Göztepe karşısında kaybeden ve başkan değişikliğine giden Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile görüşme kararı aldı. İbrahim Üzülmez ile temasa geçtiklerini ve görüşmenin olumsuz geçtiğini belirten başkan Sinan Özeçoğlu, yeni hedeflerinin Sergen Yalçın olduğunu söyledi.

Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör için Sergen Yalçın ile görüşeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu kulüp bir yapılanmaya girdi. Bizim de hedefimiz yönetilebilir ve hesap verebilir bir yönetim olmak. Şu anda Türkiye'de sadece Eskişehirspor zor durumda değil, birçok kulüp zor durumda. Bu kulübün bir kuruşu bile çok değerli, biz bunun bilincindeyiz"

"Transfer yasağı sorun

oluyor; bize cesur hoca lazım"

"Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Transfer yasağı buraya gelmek isteyen hocaların kafasında soru işareti oluşturuyor. Bize cesur hoca lazım. Cesur hoca kim varsa bu takıma gelip, çalışacak. Transfer cezamız var ama bunun yanında çok değerli oyuncularımız var. Oyuncu kardeşlerimize inanan hoca gelecek buraya. İbrahim Üzülmez ile görüşmemiz olumsuz geçti. Sergen Yalçın ile bir görüşme yapacağız"

"Hedef 30 bin kombine"

"Taraftar gruplarımıza teşekkür ediyorum. Onlar da taşın altına eline koyuyorlar. Bu yıl kombine satışlarında bir örnek olup, 30 bin kombine satmak istiyoruz. Bundan hiçbir şüphem yok. Kombine fiyatlarını ise maraton tribünü 150 lira, kale arkası 60 lira ve VİP tribünü 500 lira olarak belirledik. Tüm taraftarlarımızı kombine bilet almaya davet ediyoruz. Futbolcularımız elinden gelen fedakarlığı yaptı. Şimdi sıra taraftarımızda. Sivil toplum kuruluşlarımızın da reklam ve loca anlamında çalışmalar yapıp, Eskişehirspor'un bugünleri aşması konusunda desteklerini bekliyoruz"