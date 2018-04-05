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Spor

Eskişehirspor Basın Sözcüsü: Yılmaz hoca ile 5 maçlık anlaştık; büyük fedakârlık göstererek, para almadan geliyor

Yılmaz Vural, teknik direktörlüğe geri döndü

05 Nisan 2018 19:14

Teknik direktör Yücel İldiz ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih eden Eskişehirspor'da yönetim Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.

Eskişehirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Yılmaz Vural ile bu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Şahbaz, "Yılmaz hoca ile 5 maçlık anlaştık. Yılmaz Vural, büyük bir fedakarlık göstererek, hiç para almadan Eskişehirspor'a geliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılmaz Vural, 1994-1995 futbol sezonunda da Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

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