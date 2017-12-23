Eskişehirspor-Adanaspor: 1-2

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Baran Eraslan (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xx), Akaminko (xx), Semih Güler (xx) (Dk.87 Muhammet), Kaan (xx), Hasan Ayaroğlu (xx), Hürriyet (xx), Uğur İnceman (xx) (Dk.67 Andaç xx), Hasan Hüseyin Acar (xx) (Dk.80 Fıratcan), Erkan Zengin (xx), Semih Şentürk (xx)

ADANASPOR: İrfan (xxx)- Gökhan Süzen (xxx), Magaye (xx) (Dk.74 Abdülaziz xx), Vinicius (xxx), Oğuz Han (xxx) (Dk.90 Sercan), Onur (xxx) (Dk.90 Ahmet Bahçıvan), Tevfik (xxx), Renan Da Silva (xxx), Bahattin (xxx), Renan Diniz (xxx), Koman (xxx)

GOLLER: Dk.12 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk.31 Bahattin, Dk.47 Oğuz Han (Adanaspor)

KIRMIZI KART: DK.89 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Dorukhan, Akaminko, Hürriyet, Kaan (Eskişehirspor), Onur, Tevfik, Bahattin, İrfan (Adanaspor)

TFF 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında Adanaspor\'a 2-1 mağlup oldu.

12\'nci dakikada Dorukhan\'ın sağdan ortasında Semih Şentürk topu ağlara gönderdi: 1-0.

31\'inci dakikada gelişen Adanaspor atağında ceza alanında topla buluşan Bahattin sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1.

47\'nci dakikada Oğuz Han, ceza alanı dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

70\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin\'in sert şutunda top auta çıktı.

89\'uncu dakikada rakibine sert giren Semih Şentürk ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç, Adanaspor\'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

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