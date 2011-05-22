-ESKİŞEHİRSPOR: 4 - KASIMPAŞASPOR: 0 ESKİŞEHİR (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Eskişehirspor-Kasımpaşaspor maçı Eskişehirspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. 48. dakikada Nuri'nin sol kanattan attığı ara pasında topla buluşan Erkan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı. 52. dakikada Kasımpaşaspor ceza sahası içine giren Burhan'ın şutunda meşin yuvarlak kalen direğinin yanından auta çıktı. 60. dakikada sol kanattaki Bülent topu Diego'ya aktardı. Diego'nun yaklaşık 35 metreden attığı sert ve düzgün şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0 64. dakikada Mikail, çalımlarla Kasımpaşaspor ceza sahası önüne geldi. Mikail'in şutunda top, kalenin sağından auta çıktı. 80. dakikada Burhan'ın pasında ceza sahası içinde bulunan Serdar kafa vuruşuyla takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. 85. dakikada Nuri, topu sol kanattaki Mikail'e aktardı. Mikail da meşin yuvarlağı Burhan'a verdi. Burhan'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Serdar 4. kez fileleri havalandırdı. Karşılaşma kırmızı-siyahlı takımın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Seçim Demirel xxx, Serdar Diyadin xxx Eskişehirspor: Atilla xx, Diego xxx, Sezgin xx, Alper xxx, Tello xx (Dk. 46 Nuri xx), Serdar xxx, Burhan xx, Koray x (Dk. 66 Doğa x), Bülent xx, Erkan x (Dk. 62 Mikail xx), Veysel xx Kasımpaşaspor: Fırat x, Erdi xx, Tjikuzu x, Ersen x (Dk. 69 Azar x), Santos x, Halil xx, Ergün xx, Oğulcan x, Hüseyin x (Dk. 55 Gökhan x), Bustos x, Korhan x (Dk. 27 Taner xx) Gol: Dk. 5, 80 ve 85 Serdar, Dk. 60 Diego (Eskişehirspor) Sarı kart: Dk. 35 Veysel (Eskişehirspor), Dk. 33 Hüseyin, Dk. 41 Ersan, Dk. 47 Taner (Kasımpaşaspor)