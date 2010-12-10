Eskişehirspor 2-0 Beşiktaş

T24 - Eskişehirspor karşısında ayakta durmakta zorlanan Beşiktaş 38. dakikada Guti'nin de oyundan atılmasıyla iyice dağıldı. 90 dakikada sonunda sahadan zaferle ayrılan Es-Es 24 yıl sonra Beşiktaş'tan puan almış oldu.



Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Eskişehirspor'a 2-0 mağlup oldu.



Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Veysel Sarı ve 78. dakikada Sezer Öztürk kaydetti.



Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 27 puanla 5.sırada kalırken, Es-Es ise puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla 11. sıraya yerleşti.



Beşiktaş'ın tecrübeli İspanyol orta saha oyuncusu Guti Hernandez 38. dakikada çift sarı kartla oyundan atıldı.



Karşılaşmanın hakemi Bünyamin Gezer, 27. dakikada Guti'ye yapılan faulde Beşiktaş lehine düdük çaldı ancak İspanyol oyuncu pozisyonun devamında sinirine yenik düşerek rakibine arkadan tekme attı ve sarı kartı gördü. 38. dakikada ise yine faule maruz kalan Guti hakeme eliyle kart işareti yapınca ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Tecrübeli oyuncu gelecek hafta siyah-beyazlıların cezası nedeniyle tarafsız ve seyirsicisiz sahada oynanacak Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.





TELLO SKORU BELİRLEDİ



Sezon başında Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a transfer olan Şilili futbolcu Rodrigo Tello, Veysel ve Sezer'in attığı gollerin pasını vererek maça damgasını vurdu.



ERSAN GÜLÜM GÖZ DOLDURDU



Beşiktaş'ın defasntaki kurtarıcısı Ersan Adem Gülüm kritik pozisyonlarda topa sahip olarak maçın kaderini değiştirdi. Defansın bocaladığı anlarda siyah-beyazlıların 'sigortası' olarak sahneye çıkan Ersan, kale çizgisinden de bir top çıkararak karşılaşmanın kahramanı oldu.

Stat: Atatürk



Hakemler: Bünyamin Gezer xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Serkan Malkoç xxx

Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin x, Veysel xxx (Dk. 79 Serdar x), Nadareviç xx, Diego xx, Bülent Ertuğrul x (Dk. 60 Tello x), Burhan x, Alper x, Erkan xxx, Sezer xxx (Dk. 85 Doğa ?), Batuhan x

Beşiktaş: Cenk x, Hilbert x, Guti x, Necip xx, İbrahim Üzülmez x, İbrahim Toraman x, Ersan xx, Holosko x, Ernst x, Ali x (Dk. 46 Erhan x), Aurelio xx

Goller: Dk. 62 Veysel, Dk. 78 Sezer (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 38 Guti (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 42 Erkan (Eskişehirspor), Dk. 23 Necip (Beşiktaş)