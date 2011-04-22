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Spor

Eskişehirspor: 0 - Trabzonspor: 0

Spor Toto Süper Lig’de Eskişehirspor-Trabzonspor maçı 0-0 berabere tamamlandı.

22 Nisan 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşmasında lider Trabzsonpsor, Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaştı.




24. dakikada Sezer, Eskişehirspor ceza sahası önünde Alanzinho’yu düşürdü. Hakem Bülent Yıldırım, Trabzonspor’un serbest atış kullanmasına karar verdi. Jaja’nın kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Umut’un şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

27. dakikada Eskişehirspor atağında Alper çalımlarla Trabzonspor ceza sahası içine girdi. Alper’in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

36. dakikada Umut’un ceza sahası içine yaptığı ortada Eskişehirspor defansına çarpan top Burak’ın önünde kaldı. Burak’ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından sahayı terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

61. dakikada Sezer çalımlarla Trabzonspor ceza sahası içine girdi.

Sezer’in yaptığı ortada hiçbir Eskişehirsporlu futbolcu topa dokunamayınca meşin yuvarlak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

72. dakikada Eskişehirspor defansının hatasını değerlendiren Umut, ceza sahası içinde topla buluştu. Umut’un şutunda kaleci Ivesa topu bloke etti.

84. dakikada Sezer çalımlarla Trabzonspor ceza sahası içine kadar girdi.

Sezer topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Burhan’ın dokunduğu top kale direğinin solundan sahayı terk etti.

Karşılaşma 0-0 bitti.      

Stat: Atatürk Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Erdinç Sezertam xxx
Eskişehirspor: Ivesa xx, Veysel xx, Nadareviç xx, Volkan xx, Koray x, Alper xx, Doğa x (Dk. 81 Bülent x), Pele xx, Sezer xx, Burhan x (Dk. 87 Erkan ?), Batuhan x (Dk. 78 Ümit x)
Trabzonspor: Tolga xx, Mustafa xx (Dk. 90 Barış ?), Egemen xx, Giray xx, Cale xx, Selçuk xxx, Colman xx (Dk. 82 Brozek x), Alanzinho x (Dk. 70 Yattara x), Burak x, Jaja x, Umut x
Sarı kartlar: Dk. 79 Sezer, 90 3 Alper (Eskişehirspor), Dk. 56 Egemen (Trabzonspor) 


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