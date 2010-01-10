Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Süper Lig'de Eskişehirspor'a mağlup olan Fenerbahçe bu galibiyetle rövanşı almış oldu. Sarı-lacivertli ekip, kazandığı 3 puanla A Grubu'nda 6 puanla 1. sırada bulunurken, Eskişehirspor puanla tanışamadı.

Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma beklendiği gibi hızlı başladı. Her iki ekipte karşılıklı bir çok gol pozisyonuna girse de ilk yarıda gol sesi çıkmadı 0-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da ilk yarıda olduğu gibi tempolu bir şekilde başladı. 56. dakikada Es-Es'in kalecisi Ivesa, hatalı bir hareket yaparak topu Alex'e kaptırdı. Ivesa, kaptan Alex'i durdurmak isteyince Brezilyalı futbolcu yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alex penaltı vuruşunu gole çevirdi ve sarı-lacivertliler karşılaşmada 1-0 öne geçti. Bu golden sonra temponun düştüğü müsabakada başka gol olmayınca Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.



ESKİŞEHİRSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Nihat Mızrak, Mustafa İspirlioğlu, Erdem İren

ESKİŞEHİRSPOR: Ivesa, Koray, Nadareviç, Sezgin, Volkan, Bülent Ertuğrul (Dk. 62 Bülent Kocabey), Alper, Burak Yılmaz (Dk. 74 Ragıp), Doğa, Adem (Dk. 63 Erkan Zengin), Ümit

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Lugano, Emre (Dk. 67 Selçuk), Alex, Baroni, Özer (Dk. 76 Vederson), Dos Santos (Dk. 84 Deniz), Bilica, Mehmet Topuz, Gökhan, Deivid

TEKNİK DİREKTÖR: Christoph Daum

GOL: Dk. 58 Alex (penaltıdan)(Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Doğa, Dk. 56 Ivesa, Dk. 75 Erkan (Eskişehirspor), Dk. 86 Vederson, Dk. 90 Lugano (Fenerbahçe)



İlk yarıdan pozisyonlar



13. dakikada Deivid ile verkaç yapan Alex'in topunda Ivesa kalesinden çıkarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Adem'in ara pasında topla buluşan Burak, hızla ceza alanı içine girdi. Burak'ın şutunda kaleci Volkan topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Bülent'in pasında Fenerbahçe defansı topu ıskalayınca Burak meşin yuvarlakla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burak'ın şutunda Volkan'ın uzaklaştırdığı top Adem'in önünde kaldı. Adem'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada Burak'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Doğa'nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

38. dakikada Dos Santos'un Eskişehirspor defansının arasına attığı topla Alex buluştu. Alex'in pasında topla buluşan Deivid'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



İkinci yarıdan pozisyonlar



50. dakikada Doğa'nın sol kanattan yaptığı ortada Ümit Karan topla buluştu. Ümit'in göğsüyle indirdiği meşin yuvarlak Adem'in vuruşunda kalenin üzerinden auta çıktı. 56. dakikada Eskişehirspor defansının geri pasında kaleci Ivesa, topu ayağında çok tutunca Alex'e kaptırdı. Alex'in topu aktardığı Özer'i Ivesa düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Alex'in 58. dakikada kullandığı penaltı atışında top Ivesa'nın solundan filelerle buluştu: 0-1 69. dakikada Deivid topu ceza sahası içindeki Gökhan'a verdi. Gökhan'ın aktardığı topla buluşan Alex'in şutunda Ivesa gole izin vermedi.



Maç, 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.