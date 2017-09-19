Eskişehirspor - Ümraniyespor maçının ardından

Eskişehirspor\'un kendi sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumlusu karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Türkkan, hakemin karşılaşmayı kötü yönettiğini öne sürerek şöyle konuştu:

\"Eskişehirspor bugün taraftarıyla bütünleşti. Takım olarak da bütünleşti diye düşünüyorum. Bu anlamda Eskişehirspor\'un oyunundan memnunum. Eskişehir bir futbol kenti. Bu futbol kentinde yetişmiş adamların da hakeme sığınarak hakemi eleştirmesi doğru değil ama ben bu yaşa geldim böyle bir şey görmedim. Örneğin hakem çok önemli bir kural hatası yaptı. Top oyundayken kaleci pas veriyor. Ceza alanında bizim oyuncu topu aldı diye ceza alanını terk etmesi gerekir diyor. Maçtan kopmuş, maçı görmüyor. 14 tane sarı kartı vermedi. Belki de daha fazla. Böyle bir hakem ne yaptı elektriklendirdi. Herkes çığırından çıktı. Taraftar, teknik ekip, futbolcular çığırından çıktı. Bu hakem nedir? Nereden gelir? Nasıl bir eğitim almıştır? Yani kendine bir baksın. Maçı izlesin bir baksın utansın. O düdüğünü assın. Öyle hakemler yetiştirdi ki bu ülke bir hata yaptım diye düdüğünü asanlar oldu. Ümraniye ile Eskişehir düşman olabilir mi? İkisi de Türkiye\'nin takımı. Kapıda polisler bekliyor sanki Suriye\'de savaştayız. Biz futbolu güzel oyun olarak görmek istiyoruz. Gelen taraftarın bir şenlik içerisinde maç seyretmesini arzuluyoruz.\"

BEKTAŞ: 2 PUAN KAYBETTİĞİMİZE ÜZÜLÜYORUM

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Bayram Kadir Bektaş da Eskişehirspor maçına 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak 1 puanla yetindiklerini söyledi. Bektaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

\"İyi başladığımız bir maç. Aslında istediğimiz gibi başladığımız bir maç. Topa sahip olan oyunu daha çok yönlendiren, rakibin açıklarını kovalayan ve golü arayan bir takım olarak sahadaydık. Dediğim gibi 3 puan almaya gelmiştik. Golü de bulduk. Tabii Eskişehir ilk defa taraftarının önünde oynuyor, taraftarın ne kadar etkisinin olduğunu da gördük. Burada hakemin hatalarına hiçbir zaman değinmeyeceğim. Çünkü bizim de aleyhimize zaman zaman çalmış olabiliyor, rakibe de ama ben bunu görmediğine sayıyorum. Çünkü art niyetli bir hakem olduğuna inanmıyorum. Ancak kırmızı kart olayında, Mehmet Sedef kırmızı kart gördü. Kendisine sordum, “Kesinlikle hiçbir müdahalem yok, bana darbe geldi dedi. O da atıldı. Neden söylüyorum, çünkü biz 11 kişi maçı tamamlayabilirdik ve golü de yemeyebilirdik. Eskişehirspor zor bir deplasmandı, bunu biliyorduk ama biz sahada Ümraniyespor olarak hep centilmence mücadele etmeye calışan bir takımız. Çünkü benim futbolcumun ne rakibe bir hakaret ne de bir kötü davranışını kabul etmiyorum. Maçta çoğu şeyi kaçırıyoruz, tartışmadan dolayı yediğimiz golü de göremedim. Arkada kavga, birisi atlıyor. Yani şuna üzüldüm açıkçası, bu kadar güzel ambiyans, bu kadar güzel atmosfer, inanılmaz bir taraftar coşkusu bu kadar da güzel bir futbol oynanırken, biraz gölgede bıraktı bu olaylar. Buna üzüldüm. Eskişehir\'e başarılar diliyorum, 2 puan kaybettiğimize üzülüyorum. Kazanmaya gelmiştik, 1 puanla geri dönüyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hüsamettin Türkkan açıklamalar

-Bayram Kadir Bektaş açıklamalar

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA) - (FOTOĞRAFLI)