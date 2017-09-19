Eskişehirspor - Ümraniyespor: 1-1

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) -

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen (xx), Deniz Turgut (xx), Seyfettin Ünal (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xx), Semih Güler (xxx), Kaan (xx)(Dk.37 Bilal Aziz xx)- Ofoedu (xx), Aykut (xx), Hasan Hüseyin (xx)(Dk.79 İbrahim xx), Hasan Ayaroğlu (xx)(Dk.64 Semih Şentürk xx), Erkan Zengin (xx)- Bruno (xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx)- Merthan (xxx), Mehmet (xx), Oğuz (xxx), Ondele Appindangoye (xxx)- Vasilogiannis (xxx),Timur (xxx), Silva (xx)(Dk.82 Bahadır), İbrahim (xx), Emircan (xx)(Dk.64 Drole xx)- Serdar Özbayraktar (xx)(Dk.85 Tarık)

GOLLER: Dk.69 Vasilogiannis (Ümraniyespor) - Dk.90+1 Bruno (Eskişehirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.88 Erkan Zengin (Eskişehirspor). Dk.89 Mehmet (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Aykut, Bilal Aziz, Bruno (Eskişehirspor). Ondele Appindangoye, Oğuz, Emircan, Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor.)



TFF 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor, seyircisiz oynama cezasının bitmesiyle bu sezon ilk kez çıktığı taraftarı karşısında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

5\'inci dakikada Hasan Hüseyin\'in soldan ortasında Bruno\'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

45\'inci dakikada Aykut\'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Burak son anda topu kornere çeldi.

69\'uncu daikada gelişen Ümraniyespor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Vasilogiannis plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

67\'nci dakikada Semih Şentürk\'ün pasıyla buluşan Erkan Zengin\'in sert şutunda kaleci Burak gole izin vermedi.

88\'inci dakikada rakibiyle tartışan Eskişehirspor\'dan Erkan Zengin kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

89\'uncu dakikada rakibiyle tartışan Ümraniyesporlu Mehmet, kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+1\'inci dakikada Eskişehirspor atağında Bruno takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1.

Maç 1-1 bitti. Bu arada karşılaşmanın sonlarına doğru iki takımın futbolcuları arasında tartışma ve arbede yaşandı.



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