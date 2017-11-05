Eskişehirspor - MKE Ankaragücü: 1-3

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Gökmen Olgaç (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xx), Akaminko (xx)(Dk. 66 Uğur İnceman xx), Aykut (xx), Bilal Aziz (xx)(Dk. 80 Andaç)- Hasan Ayaroğlu (xx), Hürriyet (xx), Hasan Hüseyin Acar (xx), Erkan Zengin (xx)- Bruno (xx), Ofoedu (xx)(Dk. 66 Kaan xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx)(Dk. 46 Altay xx)- Erdem (xxx), Sedat (xxx), Alihan (xxx), Mehmet Sak (xxx), Anton Ptsila (xxx)(Dk. 89 Da Silva), Mehmet Umur Nayir (xxx), Kenan Özer (xxx)(Dk. 83 Enes), Arif (xxx), İlhan Parlak (xxx), Gençer (xxx)

GOLLER: Dk. 90 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor) - Dk. 44 Kenan Özer, Dk. 60 İlhan Parlak, Dk. 90+4 Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Erkan Zengin, Hürriyet, Bilal Aziz (Eskişehirspor) - Kenan Özer, Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)

TFF 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında MKE Ankaragücü\'ne 3-1 yenildi.

3\'üncü dakikada Erkan Zengin\'in kullandığı köşe atışında Hasan Ayaroğlu\'nun kafa vuruşunda kaleci Korcan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

44\'üncü dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Anton Ptsila\'ın pasında Kenan Özer ceza alanı içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

54\'üncü dakikada Erkan Zengin\'in ortasında Ofoedu\'nun şutunda top az farkla atu çıktı.

60\'ıncı dakikada Kenan Özer\'in sağdan ortasında İlhan Parlak takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

90\'ıncı dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Hüseyin Acar tek başına ceza alanına girdi, defansı çalımlayıp sert vuruşunda top ağlarla kucaklaştı: 1-2.

90+4\'üncü dakikada Arif\'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Umut Nayir, topu ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti: 1-3.

Maç, MKE Ankaragücü\'nün 3-1\'lik galibiyeti ile tamamlandı.

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