T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehirspor - Grand Medical Manisaspor: 3-2

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Uygar Bebek (xxx), Mehmet Kısal (xxx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xx)(Dk

30 Eylül 2017 23:03

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Uygar Bebek (xxx), Mehmet Kısal (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xx)(Dk.55 Felix xx), Semih Güler (xxx), Bilal Aziz (xxx)- Ofoedu (xx)(Dk.46 Andaç xxx), Hürriyet (xxx), Hasan Hüseyin (xxx), Hasan Ayaroğlu (xxx), Kaan (x)(Dk.23 Semih Şentürk xxx)- Bruno (xxx)
GRAND MEDİCAL MANİSASPOR: Emrullah (xx)- Abdülkadir (xx), Hikmet (xx), Metin (xx), Berkay (xx)(Dk.71 Zahit xx), Fahri (xx),  Sebaihi (xxx), Mehmet Enes (xx)(Dk.46 Ümit xx), Mustafa Sevgi (xx), Atiemwen (xx)(Dk.86 Bakaki), Perovic (xxx)
GOLLER: Dk. 45 (Penaltıdan) Bruno, Dk.65 Semih Şentürk, Dk.72 Hasan Ayaroğlu  (Eskişehirspor) Dk.39 Perovic, Dk.80 Sebaihi (Grand Medical Manisaspor)
KIRMIZI KART: Dk.56 Fahri (Grand Medical Manisaspor)
SARI KARTLAR: Semih Şentürk, Dorukhan, Hürriyet, Hasan Hüseyin (Eskişehirspor). Metin, Perovic, Hikmet (Grand Medical Manisaspor)
Türkiye 1\'inci Futbol Ligi\'nde Eskişehirspor kendi sahasında Grand Medical Manisaspor\'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
39\'uncu dakikada gelişen Grand Medical Manisaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Perovic sert vurdu, top kaleci Kayacan\'ın bakışları arasında ağlarla kucaklaştı: 0-1. 
45\'inci dakikada Hasan Ayaroğlu\'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Hikmet topa elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi,  Bruno penaltıya gole çevirdi: 1-1.
56\'ncı dakikada Dorukhan\'a sert giren Grand Medical Manisasporlu Fahri hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
65\'inci dakikada Dorukhan\'ın sağdan ortasında Semih Şentürk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
72\'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu\'nun sert şutunda top ağlarla kucaklaştı: 3-1.
80\'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sebaihi takımının ikinci golünü kaydetti: 3-2.
Maç, Eskişehirspor\'un 3-2 galibiyeti ile bitti.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANESKİŞEHİRDHA STAT Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER AliUygar BebekMehmet KısalKayacanDorukhanAkaminkoFelixSemih GülerBilal AzizOfoeduAndaçHürriyetHasan HüseyinHasan AyaroğluKaanSemihBrunoMEDİCAL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24