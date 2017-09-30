Eskişehirspor - Grand Medical Manisaspor: 3-2

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Uygar Bebek (xxx), Mehmet Kısal (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xx)(Dk.55 Felix xx), Semih Güler (xxx), Bilal Aziz (xxx)- Ofoedu (xx)(Dk.46 Andaç xxx), Hürriyet (xxx), Hasan Hüseyin (xxx), Hasan Ayaroğlu (xxx), Kaan (x)(Dk.23 Semih Şentürk xxx)- Bruno (xxx)
GRAND MEDİCAL MANİSASPOR: Emrullah (xx)- Abdülkadir (xx), Hikmet (xx), Metin (xx), Berkay (xx)(Dk.71 Zahit xx), Fahri (xx), Sebaihi (xxx), Mehmet Enes (xx)(Dk.46 Ümit xx), Mustafa Sevgi (xx), Atiemwen (xx)(Dk.86 Bakaki), Perovic (xxx)
GOLLER: Dk. 45 (Penaltıdan) Bruno, Dk.65 Semih Şentürk, Dk.72 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor) Dk.39 Perovic, Dk.80 Sebaihi (Grand Medical Manisaspor)
KIRMIZI KART: Dk.56 Fahri (Grand Medical Manisaspor)
SARI KARTLAR: Semih Şentürk, Dorukhan, Hürriyet, Hasan Hüseyin (Eskişehirspor). Metin, Perovic, Hikmet (Grand Medical Manisaspor)
Türkiye 1\'inci Futbol Ligi\'nde Eskişehirspor kendi sahasında Grand Medical Manisaspor\'u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
39\'uncu dakikada gelişen Grand Medical Manisaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Perovic sert vurdu, top kaleci Kayacan\'ın bakışları arasında ağlarla kucaklaştı: 0-1.
45\'inci dakikada Hasan Ayaroğlu\'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Hikmet topa elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi, Bruno penaltıya gole çevirdi: 1-1.
56\'ncı dakikada Dorukhan\'a sert giren Grand Medical Manisasporlu Fahri hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
65\'inci dakikada Dorukhan\'ın sağdan ortasında Semih Şentürk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
72\'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu\'nun sert şutunda top ağlarla kucaklaştı: 3-1.
80\'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sebaihi takımının ikinci golünü kaydetti: 3-2.
Maç, Eskişehirspor\'un 3-2 galibiyeti ile bitti.
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