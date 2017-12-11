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Eskişehirspor - Gaziantepspor: 7-0

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Emrah Ünal (xx), Mehmet Ali Akkor (xxx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xxx), Semih Güler (xxx), Bilal Aziz (xx)(Dk

11 Aralık 2017 23:34

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Emrah Ünal (xx), Mehmet Ali Akkor (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xxx), Semih Güler (xxx), Bilal Aziz (xx)(Dk. 60 Andaç xx)- Hasan Hüseyin Acar (xxx), Hürriyet (xxx), Uğur İnceman (xxx), Erkan Zengin (xxx)- Bruno (xx)(Dk. 66 Fıratcan xxx), Ofoedu (xxxx)(Dk. 82 Furgan Polat)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x)- Şenol (x), Elyasa (x)(Dk. 34 Mustafa x), Zeki (x), Hasan (xx), İlker (x)(Dk. 78  Hüseyin x), Oktay (xx), Erdal (x)(Dk. 60 İbrahim x), Müslüm (xx), Gökhan (x), Yusuf (xx)
GOLLER:Dk. 20 (P) Erkan Zengin, Dk. 28 - Dk. 43 - Dk. 74 Ofoedu, Dk. 69 - Dk. 77 Fıratcan, Dk. 79 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Akaminko, Ofoedu (Eskişehirspor) - İlker (Gaziantepspor)

TFF 1\'inci Lig mücadelesinde Eskişehirspor kendi sahasında Gaziantepspor\'u 7-0 yendi.

20\'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında kaleci Selçuk ceza alanında Ofoedu\'yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin, penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 
28\'inci dakikada  ceza alanı içinde topla buluşan Ofoedu, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
43\'üncü dakikada Ofoedu orta sahadan aldığı topla ceza alanına girdi, vuruşunda top ağlarla kucaklaştı: 3-0.
69\'uncu dakikada Ofoedu\'nun soldan ortasında Fıratcan topu ağlara gönderdi: 4-0.
74\'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Ofoedu  kendisinin 3\'üncü, takımının 5\'inci golünü kaydetti: 5-0.
77\'nci dakikada Hasan Hüseyin Acar\'ın pasında Fıratcan sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 6-0.
79\'uncu dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Hasan Hüseyin Acar, topu ağlara gönderdi: 7-0.
Maç, Eskişehirspor\'un 7-0\'lık galibiyeti ile bitti.

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