Eskişehirspor - Akın Çorap Giresunspor: 3-1

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Kaan (xxx), Semih Güler (xxx), Akaminko (xx)(Dk.62 Aykut xx), Hasan Hüseyin Acar (xxx), Bedirhan (xxx), Hürriyet (xxx), Ofoedu (xxx)(Dk.84 Andaç), Semih Şentürk (xxx)(Dk.70 Hasan Ayaroğlu xx), Bruno (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xx)- Caner (xx), Onur (xx)(Dk.75 Sinan xx), Abdülkerim (xx), Çağlar (xx), Nascimento (xx), Dimitriadis (xx), Recep (xx)(Dk.46 Muhammet xx), Jones Silva Lopes (xx), Diabang (xx), Mustafa Batuhan (xx)(Dk.46 Nascentes xx)

GOLLER: Dk.25 Dorukhan, Dk.64 Ofoedu, Dk.75 Kaan (Eskişehirspor). Dk.86 Jones Silva Lopes (Akın Çorap Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ofoedu, Semih Şentürk, Bruno (Eskişehirspor). Ahmet, Diabang (Akın Çorap Giresunspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında Akın Çorap Giresunspor\'u 3-1 yendi. Karşılaşma, Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra başladı.

Eskişehirspor ve Akın Çorap Giresunsporlu taraftarlar karşılaşmanın ilk 10 dakikasında sürekli olarak \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Ne mutlu Türküm diye\' ve \'Her Türk asker doğar\' şeklinde slogan attı.

25\'inci dakikada Ofoedu\'nun ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Dorukhan kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu golün ardından Eskişehirsporlu futbolcular asker selamı verdi.

64\'üncü dakikada Onur\'un geri pasında topu kapan Ofoedu takımın ikinci golünü kaydetti: 2-0

75\'inci dakikada Kaan sol çaprazdan ceza alına girdi vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla kucaklaştı: 3-0.

86\'ncı dakikada gelişen Akın Çorap Giresunspor atağında Jones Silva Lopes kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 3-1.

Maç, Eskişehirspor\'un 3-1 galibiyeti ile bitti.

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