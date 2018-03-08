Eskişehirli kadınlar, 8 Mart'ı zumba ile kutladı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİRLİ kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü, Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen danslı spor etkinliğinde zumba yaparak, kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen de kadınların gününü kutladı.

Eskişehir\'de, Dünya Kadınlar Günü için bir araya gelen kadınlar, eğitmenler eşliğinde yaptıkları çeşitli danslarla eğlendi. Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu\'nda yapılan etkinlik öncesi alkışlar arasında salona gelen Başkan Büyükerşen, kadınlara seslendi. 8 Mart\'ın \'dayanışma günü\' olduğunu belirten Büyükerşen, \"Dünyada iyiliğin, sevginin ve başarının en büyük ortağı sizlersiniz. Böyle bir günde bahsetmekten hoşlanmasam da ülkemizde kadın cinayetlerine karşı en büyük görev sizlere düşmektedir. Erkek egemen toplum algısını yıkmak için daha fazla üretime katılmalı, ülkenin sorunlarına karşı söz sahibi olmalısınız. Sizlerin güçlü ve büyük bir ordu olduğunuzu düşünüyorum. Şiddete ve tacize karşı örgütlenip bir mücadele gösterebilirseniz inanıyorum ki bu sorunu da ortadan kaldıran yine siz kadınlarımız olacaktır. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu mücadelenizde her zaman destekçiniz olduğumu bilmenizi isterim\" dedi.

Başkan Büyükerşen, kadınların günlerini kutladıktan sonra salondan ayrıldı. Spor salonundaki çok sayıda kadın, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi eğitmenleri eşliğinde, çalınan yerli- yabancı şarkılarla zumba yapıp, eğlendi.



FOTOĞRAFLI