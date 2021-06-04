Eskişehirli fırıncı: Pandemide üç dükkânımdan ikisini sattım

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Eskişehirli esnafın sorunlarını dinledi. Bir fırıncı CHP’li vekillere pandemi döneminde üç dükkânından ikisini ve arabasını sattığını anlattı. Bir taksici ise emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu dile getirerek, “Torunlarımız var, bir şey alamıyoruz. Kendimize bakamıyoruz. Yani bu nasıl bir şey anlamıyorum ki” dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Eskişehir’de esnafın sorunlarını dinledi. Emekli maaşıyla geçinemeyen seyyar satıcı, çalışmaya mecbur olduğunu söyledi. Seyyar satıcının yanındaki taksici ise emekli olmasına rağmen çalışma zorunda olduğunu “Yetmiyor ki ” sözleriyle dile getirdi. Taksici 27,5 yıl Bağ-Kur ve sigorta primi ödemesine rağmen asgari ücretin altında emekli maaşı aldığını söyleyerek, “Torunlarımız var, bir şey alamıyoruz. Kendimize bakamıyoruz. Yani bu nasıl bir şey anlamıyorum ki” dedi.

"Hiçbir yardımdan yararlanamıyoruz"

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Bir fırıncı CHP’li vekillere pandemi döneminde batmamak için arabasını ve üç dükkânından ikisini sattığını anlattı. Fırıncı, devlete olan bütün vergi borçlarını kapattığını söyleyerek, devletin esnafa destek olmasını istedi.

Fırıncı, yasaklar kalkmasına rağmen işlerinin halen kötü olduğunu belirterek, devletin verdiği hiçbir yardımdan yararlanamadığını anlattı. “Normalde biz hiç kapanmadık ama iş yok” diyen fırıncı, kendilerine verilecek 5 bin liralık yardım için de önlerine bir sürü engel çıkarıldığını açıkladı.

Bir perdeci ise kendilerine hiçbir yardımın verilmediğini dile getirerek hükümete “Kepçe hep kendisine çalışınca bize bir şey kalmadı” dedi.

"İki aydır kiramı ödeyemiyorum"

Oto aksesuarları satan esnaf ise kendilerine en az 50 bin lira yardımda bulunulması gerektiğini söyleyerek, “Gelip 50 bin bana para verse ben işimi bir kat daha yükseltirim. Sicilimizde vardı eskiden gelme düzelttik. Şimdi yazıyor, 75 bin lira kredi verdim. Kime verdin ya yandaşa verdin ya zengine verdin” diye konuştu.

Esnaf kendine hiçbir destek verilmediğini vurgulayarak, “İki aydır ev kiramı ödeyemiyorum. İş yapamadım ki. Akşam altıda bekçi polis geliyor kapıya, kapat dükkanını. Kardeşim ne yapayım, iş yapamıyorum ki” diye konuştu.

Zücaciyeci ise, kendilerine son açıklanan 3 bin liralık yardımın da verilmediğini belirterek “Yardımı alamıyoruz. İnsanlar gıdada bile çok zorlanıyorlar. Onun için oturuyoruz, bekliyoruz” dedi.