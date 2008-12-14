Eskişehir'den gol çıkmadı



Turkcell Süper Lig'de 15. hafta maçında Eskişehirspor kendi sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında Eskişehir'de oynanan maçta Eskişehirspor ile Konyaspor golsüz berabere kaldı.



Eskişehirspor'da Vucko, Emre Toraman, Cumhur ve Anderson takımdaki yerlerini alamadı.



İlk yarıda ev sahibi Eskişehirspor, konuk takım Konyaspor'a oranla daha atak ve baskılı oyun ortaya koydu.



Genelde ataklarını orta sahada oynayan Poljak geliştiren Eskişehirspor, Youla, Lovrek ve Serdar Özbayraktar ile gol aradı.



Konuk Konyaspor ise kontrataklarla Veysel ve Erdal Kılıçarslan ile gol arayan takımdı.



İlk yarıda her iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda her iki takımın da karşılıklı atakları olmasına rağmen sonuç alınamayınca maç başladığı gibi golsüz berabere sona erdi.



Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 18'e çıkartırken, Konyaspor da 17 puana yükseldi.



ESKİŞEHİRSPOR: 0 - KONYASPOR: 0



Stat: Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa İspirlioğlu, Mehmet Metin

Eskişehirspor: İvesa, Sezgin Coşkun, Nadareviç, Tayfun Tükmen, Serkan Özdemir (Dk. 13 Murat Önür), Serdar Özbayraktar, Doğa Kaya, Poljak, Bülent Kocabey, Youla, Lovrek

Konyaspor: Oğuzhan, Mehmet Çoğum, İsmail Güldüren, Mihajlov, Da Silva Kaue (Dk. 78 Fahri Tatan), Erdal Kılıçarslan, Serhat Akyüz, Cihan Haspolatlı, Celaleddin, Erhan Albayrak, Veysel





MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Youla, Poljak'a pas verdi. Poljak'ın vuruşunuda top kalecide kaldı.



20. dakikada sol kanatta topla buluşan Poljak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



22. dakikada Youla'nın pasıyla topla buluşan Serdar Özbayraktar'ın şutunda kaleci topu kontrol etti.



23. dakikada Lovrek'in sağ taraftan yaptığı ortada Sezgin Coşkun topa gelişine vurdu. Sezgin Coşkun'un şutunda top üstten auta gitti.



34. dakikada gelişen Konyaspor atağında Erhan Albayrak'ın düzgün vuruşunda İvesa topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.