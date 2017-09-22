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Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Eskişehir'de dün çıkan ve yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı

22 Eylül 2017 18:20

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Eskişehir\'de dün çıkan ve yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.
Orman Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre dün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden Tandır ve Yukarı Danişment mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 5 helikopter, 9 orman itfaiyesi, 3 belediye itfaiyesi, 3 dozer ve 200\'e yakın insan gücü ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alpu Belediye itfaiyesi, DSİ, AFAD ekipleri ve AKUT ekipleri de destek verdi. Yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı ve sabaha kadar soğutma çalışmaları yapıldı. 
Orman yangını söndürüldükten sonra, hassas aletlerle yapılan ölçüm sonucu 15 hektarı tepe, 30 hektarı örtü yangını olmak üzere toplam 45 hektar ormanlık alanın yangından zarar gördüğü tespit edildi.

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