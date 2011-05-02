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‘Eskişehir’deki o sergi dengizliğin ötesi’

Arınç Tepebaşı Belediyesi'ne ait galeride yapılan sergi ile ilgili konuştu

02 Mayıs 2011 03:00

T24 - Almanta'daki temaslarını bitiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yurda dönmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç, Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi Galerisi’nde açılan sergide, Müslümanların dini hislerini rencide eden bazı tablolar da bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinde muhteşem bir caminin iki minaresinin Kars’taki heykelin insan figürlerine benzetildiğini ve Ramazanlardaki minareler arasına asılan mahyalarla “ucube” diye yazıldığını hatırlatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Almanya’da yaşayan yurttaşlarımız bir caminin minaresi için ne kadar büyük mücadele veriyorlar bunu bilirler. Minareler hem camilerin simgesi, hem ezanların okunduğu yer, hem de İslam’ın bir güzelliğidir. Minareyi Kars’taki heykelin figürlerine benzetmek densizliğin ötesinde bir şeydir. Nasıl Danimarka’da Peygamberimize dil uzatan karikatürler bütün dünyada nefretle anılmışsa onun bir benzerinin de Eskişehir’de bir fotoğraf veya karikatürün içerisine konmuş olması hele bunun bir CHP’li belediye tarafından yapılması ve CHP’li Belediye Başkanı’nın bu densizliğe sahip çıkması affedilir bir kabahat değildir.”
 
Siyasette üslup konusuna da değinen Arınç, şunları kaydetti: “Üsluplar kırıcı olmamalı hakaret içermemeli. Siyasette toplumun örnek alması gereken liderlerin veya toplumdan alacağı oyla iktidar olacak veya muhalefet olacak siyasi liderlerin çok daha dikkatli olmalıdır bu konuda. Anasının a’sı deyip sonrasını nokta nokta diye bırakan liderlerin toplumda büyük bir nefret ve gerginliğe yol açtığını söyleyebilirim. Ne olur Allah aşkına, millet aşkına herkes üslubunda saygıyı ön plana alsın.



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