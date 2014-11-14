Eskişehir'deki Gezi davasında 173 sanık beraat etti

Eskişehir’de Gezi Parkı eylemlerinin ilk gününe katılan ve aralarında devlet memuru, özel sektör çalışanı, üniversite öğrencileri ile avukatlarında yer aldığı 173 sanık hakkında beraat kararı çıktı.

5. duruşmada kararını açıklayan mahkeme, “suç unsuru oluşmadığı ve eylemin anayasal hak” olduğunu gerekçe göstererek sanıkların beraatına karar verdi. Ayrıca duruşmada, sanıkların gözaltı süresince darp ve kötü muamele gördüğünü belirtmesi üzerine, mahkeme bu konuda savcılığa bildirimde bulunulmasına karar verdi.

Mehmet Kuru’nun Cihan’daki haberine göre, Eskişehir’de Gezi Parkı eylemlerinin ilki, 31 Mayıs 2013 gecesi Yunus Emre Caddesi ve İbrahim Karaoğlan Caddesi’nde gerçekleştirilmişti. Sabaha kadar süren eylemler sırasında, eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Polis dağılmayarak AKP il binasına yürümek isteyen eylemcilere gaz ve tazyikli su ile müdahale etmişti. Eylemciler de polise taş, şişelerle karşılık vermişti. Olay sırasında aralarında devlet memuru, özel sektör çalışanı, üniversite öğrencileri ile Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukatlar Alper Can Aykaç ve Ayşegül Kumaş’ın da yer aldığı 176 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, “Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet” suçundan 2 ayrı mahkemede dava açıldı. 163 sanık, 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 13 sanık ise 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim önüne çıktı. Ancak 2. Asliye Ceza, baktığı davanın 163 kişinin yargılandığı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki Gezi davasıyla birleştirilmesini istedi. Mahkeme, konuya ilişkin Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazarak birleşmeyle ilgili durumun sorulmasına karar verdi. Ardından Ağır Ceza Mahkemesi’ne konuya ilişkin bir yazı yazdı. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘davaların birleştirilmesi’ kararını olumlu buldu. Bunun üzerine 176 kişinin davasının Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verildi. Bunun üzerine birleşen dava kalabalık olduğu gerekçesiyle duruşma salonu yerine adliyenin konferans salonunda görülmeye başladı. Duruşma, mahkemenin talebi üzerine iki farklı açıdan iki ayrı kamera ile görüntülü ve sesli olarak kayda alındı. Bu sırada, şüpheli bulunamadığı gerekçesiyle ifadesi alınamadı.

Bugünkü duruşmaya, tutuksuz sanıklardan 10'u ile avukatları katıldı. Davanın savcısı mütalaasında sanıklara beraat verilmesi yönünde talep bildirdi. Dosyayı son kez inceleyen mahkeme, 5. duruşma sonunda davayla ilgili kararını açıkladı. 'Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet' suçundan yargılanan aralarında, devlet memuru, özel sektör çalışanı, üniversite öğrencileri ile Eskişehir Baros'una kayıtlı avukatlar Alper Can Aykaç ve Ayşegül Kumaş’ın da yer aldığı sanıklar hakkında beraat kararı çıktı. Mahkeme, ‘suç unsuru oluşmadığı ve eylemin anayasal hak’ olduğunu gerekçe göstererek sanıkların beraatına karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanıkların gözaltı süresince darp ve kötü muamele gördüğünü belirtmesi üzerine, bu konuda savcılığa bildirimde bulunulmasına karar verdi. Sanıklardan 3'ünün şuana kadar ifadesi alınamadığı için yargılamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Davada hem sanık olarak yargılanan hem de avukat olarak kendini ve birçok sanığı savunan Avukat Ayşegül Kumaş, kararın herkesi sevindirdiğini ve adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Mahkemenin darp ve kötü muamele konusunda savcılığa bildirimde bulunacak olmasının da kendilerini çok sevindirdiğini kaydeden Avukat Kumaş, gözaltı süresince çok sayıda şüphelinin darp edildiğini ve kötü muamele gördüğünü aktardı. Kumaş, bu kötü muameleyi yapan kişilerin, polisin hiçbir ayrım görmeden, cezasızlığın önünün açılması gerektiğini belirtti.