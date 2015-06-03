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Ekonomi

Eskişehir'deki Ford eylemi sona erdi

Ford Otosan'ın Kocaeli Gölcük'teki fabrikasında çalışan işçiler, eylemi sonlandırarak işbaşı yaptı

03 Haziran 2015 20:21

Ford Otosan'ın Kocaeli Gölcük'teki fabrikasında çalışan işçiler, 25 Mayıs'ta başlattıkları eylemi sonlandırarak işbaşı yaptı.Türk Metal Sendikası'ndan istifa eden işçiler, işverenle anlaşmalarının ardından 10 gündür sürdürülen eylemi sonlandırıp fabrika yöneticileriyle tesislere girdi ve yeniden çalışmaya başladı. Ford Otosan yetkilileri, yaptığı açıklamada, "sağduyulu bir sürecin ardından tüm işçilerin tesislere girdiğini ve fabrikada üretimin yeniden başladığını" söyledi. 

Yetkililer, sürecin bıraktığı olumsuz izlerin bir kenara bırakılıp üretime geçildiğini kaydetti.

AA'nın haberine göre, eylemin dokuzuncu gününde, Ford Otosan'ın Kocaeli Gölcük'teki fabrikasında çalışan ve iki haftadır iş bırakma eylemi yapan işçiler, yaklaşık 150 araçlık konvoyla İnönü fabrikası önüne gitmiş ve eyleme destek vermişti. 

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