Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, 5\'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evi\' olduğu tespit edilen evlere, perşembe günü eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, yeniden yapılanmaya çalışan, \'ByLock\' kullandıkları öne sürülen 2\'si kadın, 11 kişi yakalandı. Götürüldükler KOM Şubesi\'nde sorgulamaları tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Samet B., Yusuf Kadir C., Serdal N., Oğuz O. ve Türkan A., Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

UZMAN ÇAVUŞ ESKİŞEHİR\'DE YAKALANDI

Bu arada, Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Jandarma Uzman Çavuş Furkan T.\'yi bu sabah Eskişehir\'in kent merkezindeki bir evde yakaladı. \'Terör örgütü üyesi\' olmakla suçlanan Furkan T., KOM Şubesi\'ne götürüldü. Furkan T.\'nin işlemlerinin ardından Düzce\'ye gönderileceği belirtildi.