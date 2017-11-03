Eskişehir'deki FETÖ davasından tahliye çıkmadı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 39\'u tutuklu 79 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi.

\'FETÖ/PDY üyesi olmak\' ile suçlanan ve haklarında 10\'ar yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan 39\'u tutuklu 79 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma salonuna çevrilen adliyenin konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya 38 tutuklu, 40 tutuksuz sanık katılırken, 1 tutuklu sanık ise sağlık raporu alması nedeniyle katılmadı.

İfadelerinde terör örgütüyle bir ilgilerinin bulunmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullanmadıklarını ileri süren sanıklar, tahliye ve beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmeyerek, duruşmayı 13 Aralık\'a erteledi.