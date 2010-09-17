-ESKİŞEHİR'DE YİNE KAYIP VAR ESKİŞEHİR (A.A) - 17.09.2010 - Eskişehir'de ''işe gidiyorum''diyerek evden ayrılan Semanur Güzel'den 3 gündür haber alınamıyor. Genç kızın babası Bayram Güzel, bir tekstil fabrikasında çalışan kızı Semanur'un 3 gün önce 18 yaşına girdiğini belirterek, o gün ''işe gidiyorum'' diyerek evden ayrıldığını, bir daha eve dönmediğini kaydetti. Baba Güzel, şöyle konuştu: ''Çalıştığı fabrikadan mesai bitiminde ayrılmış. Fabrikanın servis aracıyla Odunpazarı'na gelmiş. Burada alışveriş yapacağını söyleyerek arkadaşlarından ayrılmış. Kızım o gece benim ve amcasının cep telefonuna (ben arkadaşımda kalacağım, merak etmeyin) diye mesaj gönderdi. Bu mesajları kızımın gönderip göndermediğini bilmiyoruz. Şu anda cep telefonu kapalı. 3 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Cumhuriyet savcılığına ve emniyete başvuru yaptık. Kendisinden haber, görenlerden yardım bekliyoruz. Şüphelendiğimiz kimse yok. Erkek arkadaşı olup olmadığını bilmiyoruz. Arkadaşlarının çoğuyla görüştük. Kızımın hayatından endişe duyuyoruz, bir an önce bulunmasını istiyoruz.'' Eskişehir'de 4 Eylülde kaybolan 11 yaşındaki Öznur Uluişden'in cesedi 10 gün sonra Kent Orman'da toprağa gömülü olarak bulunmuştu. Öte yandan, Mihalgazi ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Hamiyet Aydınlı'dan 4 gündür, aynı ilçede öğretmenlik yapan Mehmet Ali Örkmez'den (30) de yaklaşık 6 aydır haber alınamıyor.