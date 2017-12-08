Eskişehir'de yerli otomobil üretimi için 5 milyon metrekarelik alan ayrıldı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - İLK yerli otomobil \'Devrim\' başta olmak üzere Türkiye’nin ilk araba, uçak, kamyon, gemi ve benzeri taşıt motorlarının üretildiği Eskişehir, şimdi de \'yerli otomobil\' projesinin üssü olmak istiyor. 32 milyon metrekarelik Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nce (EOSB), \'Türkiye\'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu\' için toplamda 5 milyon metrekarelik alan ve kullanıma hazır test pisti tahsis edildi.

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, girişim grubu üyelerini yerli otomobil üretimi için Türkiye’nin ihracatta teknoloji oranının en yüksek olduğunu belirttiği Eskişehir’e davet etti. Zorlu, Anadolu, BMC, Turkcell ve Kıraça Holding’in yönetim kurulu başkanlarına birer mektup gönderen Başkan Küpeli, 5 milyon metrekarelik alan ile test pistini otomotiv sanayisine tahsis edeceklerini belirtti. Küpeli, havacılık ve raylı sistemlerde üretim yapan nitelikli yan sanayiye ve yetişmiş insan kaynağına sahip olan Eskişehir\'in, yerli otomobil projesinin üretim üssü olmaya aday olduğunu kaydetti. Yerli otomobil için Eskişehir sanayisinin vizyonuna ve tecrübesine güvendiğini anlatan Başkan Küpeli, şunları söyledi:

\"\'Devrim\'i yapmış bir neslin çocukları olarak Eskişehir sanayisinin yerli otomobil üretimi için gerekli altyapıya ve vizyona sahip olduğuna eminiz. İlk yerli otomobilin üretimi için otomotiv sanayisine 5 milyon metrekarelik bir alanı ve test pistini tahsis edeceğiz. Eskişehir’in, sanayide Türkiye’nin lokomotif kentlerinin başında geldiğini hepimiz biliyoruz. Kentimiz, ulaşım özellikle raylı sistemler ve altyapı açısından Türkiye’nin tüm merkezlerinin kesiştiği bir kavşak noktası olma özelliğine sahip ve mobil lojistik imkanı sunuyor. Bunun yanında elektrikli araçların üretiminde kullanılan nikel maden rezervine de sahip olan kentimiz, yerli otomobil üretimi için Ar-Ge ve inovasyon, uygun yan sanayi yaratılması, mesleki eğitim desteği, bilabedel arsa temini, uygun altyapı inşası gibi temel konularda destek ve maliyet avantajları yaratıyor. Ayrıca, üretilecek araçlar için test pisti gerekmektedir. Bu noktada verilmesi planlanan bölgenin hemen yanında kullanılmayan uçak pisti çeşitli yasal düzenlemeler sonrası otomobil testleri için uygun bir zemin olacaktır.\"

260 MİLYON TL’LİK YATIRIM HEDEFİ

EOSB’nin 2017 yılı değerlendirmesini de yapan Küpeli, \"2017 yılında 1,5 milyon dolar olan ihracat rakamımızın 2018 yılında 1,7 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Şu anda 42 bin seviyelerinde olan istihdam rakamlarımızı ise yeni bölgenin faaliyete geçmesiyle 43 bin seviyelerine yükseltmeyi hedefliyoruz. 2017 yılının ilk üç çeyreğinde toplamda 41 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. 2018 yılında bu yatırım miktarımızı 260 milyon TL’ye yükseltmeyi planlıyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz ise Türkiye’nin gelecek hedefleriyle doğru orantılı olarak, 25 milyar dolar ciro üreten, 5 milyar dolar ihracat yapan bir kent olmak ve bin 500’ü Ar-Ge çalışanı olmak üzere 65 bin kişiye istihdam sağlamak\" diye konuştu.

\'MİLLİ YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ\'

\'Milli Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi\' ile ilgili de bilgi veren Başkan Küpeli, \"Türkiye’nin ilk Yüksek Hızlı Treni\'ni yine Eskişehir’de üreteceğiz. Üretimi TÜLOMSAŞ tarafından yapılacak. Üretim, 3 etaptan oluşacak ve ilk etapta 20 YHT, ikinci etapta 60 YHT, üçüncü etabında ise 16 YHT üretilecek. EOSB bünyesindeki Raylı Sistemler Kümemiz ile sürecin içinde, tam destekle yer alacağız. Teknoloji transferi sonrasında, bölgemizdeki sanayicilerimiz ile birlikte yazılımından kumandasına, cer sisteminden montajına kadar tüm süreçleri yerli üretim olarak yapacağız\" ifadelerini kullandı.



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