Eskişehir'de yaz geldi, palmiyeler yerlerine konuldu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin kış aylarında, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı seralarında korumaya aldığı palmiyeler, havaların ısınmasıyla birlikte tekrar Köprübaşı mevkii Porsuk Çayı kenarındaki yerlerine konuldu. Akdeniz ikliminde yetişen palmiyelerin Kasım ayına kadar Köprübaşı\'nı süsleyeceği belirtildi.

Eskişehir\'de 19 yıldır kentin en işlek merkezlerinden biri olan Köprübaşı\'nı süsleyen palmiyeler, kış aylarında korumaya alındıkları seralardan alınarak tekrar, Porsuk Çayı kenarındaki yerlerine yerleştirildi. Sıcak havalarda yetişen ve bir Akdeniz bitkisi olan palmiyeler, İç Anadolu\'nun soğuk havasıyla tanınan Eskişehir\'de, Büyükşehir Belediyesi\'nin uyguladığı seralarda saklama yöntemiyle 19 yıldır ayakta duruyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından büyük beton saksılara yerleştirilen palmiyeler rüzgardan devrilmemesi için de sabitlendi. Köprübaşı\'nın yanı sıra Kentpark ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı\'na da yerleştirilen palmiyeler, güzel görünümün yanı sıra gölgesiyle yaz mevsiminde Eskişehirlileri serinletecek.



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