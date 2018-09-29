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Eskişehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Özgür A

29 Eylül 2018 15:34

ESKİŞEHİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Özgür A., Eskişehir\'de yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütüne üye olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Özgür A.\'yı önceki gün Eskişehir\'de yakaladı. Gözaltına alınan Özgür A. sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Özgür A., Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak Eskişehir H tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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