Eskişehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANTALYA Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ şüphelisi olarak aranan elektrik elektronik mühendisi 25 yaşındaki Mehmet Akif A., Eskişehir\'de yakalandı. Mehmet Akif A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir-Bilecik karayolunda denetim yapan polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında yakalama kararı bulunan elektrik elektronik mühendisi Mehmet Akif A.\'yı yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet Akif A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.