T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANTALYA Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ şüphelisi olarak aranan elektrik elektronik mühendisi 25 yaşındaki Mehmet Akif A

22 Eylül 2017 17:40

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANTALYA Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ şüphelisi olarak aranan elektrik elektronik mühendisi 25 yaşındaki Mehmet Akif A., Eskişehir\'de yakalandı. Mehmet Akif A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir-Bilecik karayolunda denetim yapan polis ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında yakalama kararı bulunan elektrik elektronik mühendisi Mehmet Akif A.\'yı yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet Akif A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ANTALYA Cumhuriyet SavcılığıFETÖMehmet AkifEskişehir Mehmet AkifEskişehirBilecikFETÖPDYAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıGözaltınaEskişehirTipi Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24