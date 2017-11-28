Eskişehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - IRAK\'ta terör örgütü DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürütüp bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi aldığı iddiasıyla Eskişehir\'de gözaltına alınan Irak uyruklu I.M.G., adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Türkiye\'ye yasa dışı yollarla giriş yapan terör örgütü DEAŞ üyesi öne sürülen I.M.G.\'nin, kent merkezinde bir evde kaldığını tespit edildi. Ekipler, düzenlenen operasyonla I.M.G.\'yi gözaltına alındı. TEM Şubesi\'ne götürülen I.M.G.\'nin, Irak\'ta bulunduğu sırada örgüt için istihbarat çalışması yapıp, silah kullanma ve bomba yapım eğitimi aldığı öne sürüldü. I.M.G., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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