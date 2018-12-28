Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin dün sabaha karşı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11\'i satıcı, 22\'si kullanıcı olan 33 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramalarda 109,76 gram sentetik uyuşturucu madde skunk, 9,62 gram esrar, 6,39 gram eroin ile 33 uyuşturucu ecstasy hap, 24,5 suboxone, 3,5 metadon hap ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 2 kuru sıkı ve 3 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerden 22\'si, \'uyuşturucu madde kullanmak\'tan haklarında yasal işlem yapılıp, serbest bırakılırken, 3 kişi de ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.



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