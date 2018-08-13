Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen ve drone da kullanılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kişi görüntü çeken gazetecilere yerdeki çubuk kraker kırıntısını göstererek, üzerine basmamaları için \"Ağabey şurada, ayağınızın altında ekmek kırıntısı var\" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceki gün, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Özel Harekât Şubesi ekiplerinin de yer aldığı toplam 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda Gazipaşa, Fevzi Çakmak ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramada 67.93 gram bonzai, 9 sentetik uyuşturucu hap, 0.50 gram skunk, bonzai çoğaltımında kullanılan 6 çakmak gazı, bonzai çoğaltımında kullanılan 2 sinek ilacı, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 16 mermi, 51 fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerden 6\'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 8 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, görüntü çeken gazetecilere yerdeki çubuk kraker kırıntısını göstererek, üzerine basmamaları için \"Ağabey şurada, ayağınızın altında ekmek kırıntısı var\" dedi.



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