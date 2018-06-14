Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişiye gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 12 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 48 kök hintkeneviri, 12,55 gram sentetik uyuşturucu ile 32,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



FOTOĞRAFLI