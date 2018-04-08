T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 49,95 gram eroin, 0, 89 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

08 Nisan 2018 15:55

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 49,95 gram eroin, 0, 89 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, durdurulan araçta yapılan aramada 49,95 gram eroin, 0,89 gram kokain ile 21 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİREmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleOperasyondaOlaylaEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24