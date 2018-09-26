T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR 'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

26 Eylül 2018 14:31

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR \'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 2,70 gram bonzai, 10,71 gram esrar, 0,15 gram eroin ile 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerden 4\'ü uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler biri adliye önünde gazetecilere \"Gidin baronları çekin\" diye bağırdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİREmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleOperasyondaGözaltınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24