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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı

07 Aralık 2018 16:25

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1\'i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda \'torbacı\' diye tabir edilen,1\'i İran uyruklu  5 sokak satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerinde 152,75 gram esrar, 2 ecstasy hap ve 0,86 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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