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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 800 uyuşturucu hap ile 0,75 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

24 Eylül 2018 17:35

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 800 uyuşturucu hap ile 0,75 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmada, çeşitli illerden Eskişehir\'e uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen 5 kişi kent girişinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 800 uyuşturucu hap, 0,75 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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