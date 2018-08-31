Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 2 kişi de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda; 74 gram esrar, 20,80 gram metamfetamin maddesi, 4 ecstasy hap, 5 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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